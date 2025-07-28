CONCERT CHANTS POLYPHONIQUES « VILAINE » par Les Cris de Vénus

centre culturel rené d'anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : 2026-05-29 20:30:00 - 22:00:00

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Vilaine propose un répertoire de compositions originales accompagné de percussions ou a cappella. Ces compositions originales associent langues régionales (gallo, breton, occitan, alsacien, corse…), rythmes inspirés de danses de France et couleurs des chants du monde.

Cet ensemble polyphonique issus de Haute-Bretagne, met en valeur, défend, porte la force et la beauté des femmes d’hier et d’aujourd’hui, dans leur diversité, dans leurs contradictions, et dans leurs combats.

Un concert de voix de femmes douces puissantes mélancoliques et tribales. .

centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr

English :

CONCERT CHANTS POLYPHONIQUES « VILAINE » by Les Cris de Vénus

German :

KONZERT POLYPHONISCHE GESÄNGE « VILAINE » von Les Cris de Vénus

Italiano :

CONCERTO DI CANTI POLIFONICI « VILAINE » di Les Cris de Vénus

Espanol :

CONCIERTO DE CANCIONES POLIFÓNICAS « VILAINE » de Les Cris de Vénus

