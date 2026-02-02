ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Manoir de Vallette Baugé-en-Anjou
Manoir de Vallette Bocé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Atelier modelage et sculpture de l’argile
Paola Perron céramiste à Baugé en Anjou, 16 années d’expériences, vous propose de découvrir le modelage de l’argile,
Les ateliers sont pour tous niveaux.
Le prix comprend les 2 heures d’émaillage (date à définir ensemble).
Tous les objets seront cuits et émaillés.
A partir de 4 participants, possibilité de choisir une date pour un atelier famille/ami. .
Manoir de Vallette Bocé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 91 53 52 paola.perron@laposte.net
English :
Clay modeling and sculpture workshop
