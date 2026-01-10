Festival Organza à Cheviré-le-Rouge Eglise St Médard Baugé-en-Anjou
Festival Organza à Cheviré-le-Rouge Eglise St Médard Baugé-en-Anjou dimanche 10 mai 2026.
Eglise St Médard Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou
Début : 2026-05-10 20:00:00
fin : 2026-06-06
2026-05-10 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-21 2026-06-26
Le Festival Organza met à l’honneur la musique ancienne jouée sur instruments acoustiques par des artistes professionnels. Les concerts ont lieu dans l’église de Cheviré-le-Rouge, autour de son remarquable orgue à tuyaux, offrant au public une expérience culturelle de qualité au coeur du patrimoine rural. .
Eglise St Médard Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire
Organza Festival in Cheviré-le-Rouge
