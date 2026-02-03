Marché aux fleurs et vide-greniers à Fougeré Place de la Mairie Baugé-en-Anjou
Marché aux fleurs et vide-greniers à Fougeré Place de la Mairie Baugé-en-Anjou samedi 9 mai 2026.
Marché aux fleurs et vide-greniers à Fougeré
Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 07:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Marché aux fleurs et vide-greniers à Fougeré
Marché le samedi le dimanche. Vente de fleurs, de plants de légumes, de terreau. Divers exposants. Vente de fruits et légumes le samedi matin.
Vide-greniers le dimanche (1 € le m, minimum 3 m). Inscriptions obligatoires.
Buvette et restauration rapide. .
Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 50 47 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flower market and garage sale in Fougeré
L’événement Marché aux fleurs et vide-greniers à Fougeré Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme de l’Anjou Vert