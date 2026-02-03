Marché aux fleurs et vide-greniers à Fougeré Place de la Mairie Baugé-en-Anjou

Marché aux fleurs et vide-greniers à Fougeré

Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-05-09 07:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-09

Marché le samedi le dimanche. Vente de fleurs, de plants de légumes, de terreau. Divers exposants. Vente de fruits et légumes le samedi matin.

Vide-greniers le dimanche (1 € le m, minimum 3 m). Inscriptions obligatoires.

Buvette et restauration rapide. .

Flower market and garage sale in Fougeré

