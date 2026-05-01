Découvrez le monde fascinant des abeilles à St Martin d’Arcé La Riberdière Baugé-en-Anjou
Découvrez le monde fascinant des abeilles à St Martin d’Arcé La Riberdière Baugé-en-Anjou mardi 19 mai 2026.
Baugé-en-Anjou
Découvrez le monde fascinant des abeilles à St Martin d’Arcé
La Riberdière L’Or de la Ruche Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à Baugé
Tous les mardis à 17h sur inscription obligatoire au 06 68 19 47 43, 4€ par personne
Découvrez le fonctionnement d’une ruche et le rôle essentiel des abeilles
Plongez dans le métier d’apiculteur
Terminez sur une note gourmande avec une dégustation de nos produits .
La Riberdière L’Or de la Ruche Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 68 19 47 43
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English :
Guided walk on biodiversity and beekeeping in Baugé
L’événement Découvrez le monde fascinant des abeilles à St Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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