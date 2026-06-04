Atelier des Glaneuses avec Sylvie Brouat (ados et adultes) Hameau Gruchy La Hague
Atelier des Glaneuses avec Sylvie Brouat (ados et adultes) Hameau Gruchy La Hague jeudi 23 juillet 2026.
La Hague
Atelier des Glaneuses avec Sylvie Brouat (ados et adultes)
Hameau Gruchy Gréville-Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Initiation au modelage avec l’artiste Sylvie Brouat, autrice de l’exposition l’écho des Glaneuses présentée à la maison natale JF Millet. Réalisation d’une statuette inspirée du célèbre tableau de Millet. .
Hameau Gruchy Gréville-Hague La Hague 50440 Manche Normandie
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English : Atelier des Glaneuses avec Sylvie Brouat (ados et adultes)
L’événement Atelier des Glaneuses avec Sylvie Brouat (ados et adultes) La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche
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