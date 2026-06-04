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visite commentée histoire du manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague

visite commentée histoire du manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague

visite commentée histoire du manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Omonville-la-Rogue

Adresse : Le Tourp, Maison de la Hague

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Hague

visite commentée histoire du manoir du Tourp

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Une balade commentée autour du manoir pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique de la Hague   .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie  

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English : visite commentée histoire du manoir du Tourp

L’événement visite commentée histoire du manoir du Tourp La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche

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