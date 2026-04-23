Atelier des savoir-faire Nuit des musées Atelier des savoir-faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Nuit des musées

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Atelier des savoir-faire Nuit des musées

Samedi 23 avril 2026

À l’occasion de la Nuit des musées, l’Atelier des savoir-faire vous propose une soirée à part, simple, curieuse et pleine de découvertes. Deux visites théâtralisées de l’exposition, à 18h et 20h30, vous invitent à plonger dans un univers rarement dévoilé celui des artisans d’art au service du spectacle. En compagnie de vos guides Flavie et Pauline, partez à la rencontre de ces métiers fascinants qui façonnent l’imaginaire. Costumiers, accessoiristes, scénographes, perruquiers, chapeliers, maquilleurs d’effets spéciaux, verriers ou encore créateurs de décors… tous participent à la magie du théâtre, de l’opéra, du cinéma ou même de la fête foraine. À travers des pièces inédites et des démonstrations sensibles, découvrez les gestes, les matériaux et l’ingéniosité de ces savoir-faire essentiels, souvent méconnus.

Tout au long de la soirée, profitez également de l’Atelier des savoir-faire en accès libre

• Visite du musée pour explorer les collections et les espaces d’exposition à votre rythme

• Démonstration de tournage sur bois, pour observer le geste précis de l’artisan

• Boutique 100 % artisanat, pour prolonger la découverte et repartir avec une création locale .

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des savoir-faire Nuit des musées

L’événement Atelier des savoir-faire Nuit des musées Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE