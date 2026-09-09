Atelier des vieux outils – Visite libre, Parc de Kernitron, Lanmeur

Informations pratiques

Atelier des vieux outils – Visite libre 19 et 20 septembre Parc de Kernitron Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir des vieux outils, récupérés depuis 2019, de plusieurs professions. Certaines pièces datent de 1870 !

Parc de Kernitron rue de Ty-Pistel, 29620, Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne

Venez découvrir des vieux outils

Atelier des vieux outils