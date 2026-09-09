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Atelier des vieux outils – Visite libre, Parc de Kernitron, Lanmeur

samedi 19 septembre 2026 · Parc de Kernitron · Lanmeur

Atelier des vieux outils – Visite libre, Parc de Kernitron, Lanmeur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc de Kernitron
Adresse
rue de Ty-Pistel, 29620, Lanmeur
Ville
29620 Lanmeur
Département
Finistère

Atelier des vieux outils – Visite libre 19 et 20 septembre Parc de Kernitron Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir des vieux outils, récupérés depuis 2019, de plusieurs professions. Certaines pièces datent de 1870 !

Parc de Kernitron rue de Ty-Pistel, 29620, Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne
Venez découvrir des vieux outils

Atelier des vieux outils

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