ATELIER DESSIN Balaruc-les-Bains
jeudi 8 octobre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
ATELIER DESSIN
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
L’artiste Cédric Torne propose un atelier dessin, une promenade du regard dans le jardin.
Atelier découverte à travers les fondamentaux du dessin d’observation, un moment à partager pour tous les âges où l’objectif sera, par la traduction de l’œil à la main, de découvrir le plaisir de vivre le lieu, papier et crayon à la main.
À partir de 6 ans .
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr
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English :
L’événement ATELIER DESSIN Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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