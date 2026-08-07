Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

ATELIER DESSIN

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

L’artiste Cédric Torne propose un atelier dessin, une promenade du regard dans le jardin.

Atelier découverte à travers les fondamentaux du dessin d’observation, un moment à partager pour tous les âges où l’objectif sera, par la traduction de l’œil à la main, de découvrir le plaisir de vivre le lieu, papier et crayon à la main.

À partir de 6 ans .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

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English :

L’événement ATELIER DESSIN Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau