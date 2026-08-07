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AGENDA · Balaruc-les-Bains

ATELIER DESSIN Balaruc-les-Bains

jeudi 8 octobre 2026 · Balaruc-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Adresse
Rue du Pioch
Ville
34540 Balaruc-les-Bains
Département
Hérault
Tarif
4 4 4

Balaruc-les-Bains

ATELIER DESSIN

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

L’artiste Cédric Torne propose un atelier dessin, une promenade du regard dans le jardin.

Atelier découverte à travers les fondamentaux du dessin d’observation, un moment à partager pour tous les âges où l’objectif sera, par la traduction de l’œil à la main, de découvrir le plaisir de vivre le lieu, papier et crayon à la main.

À partir de 6 ans   .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92  jam@agglopole.fr

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English :

L’événement ATELIER DESSIN Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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