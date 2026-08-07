AGENDA · Balaruc-les-Bains
FÊTE DE FIN D’ÉTÉ Balaruc-les-Bains
samedi 5 septembre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
Rue du Mail Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains organisent la soirée de fête de fin d’été. Soirée animée par l’orchestre Goldstar.
Possibilité de restauration sur site. .
Rue du Mail Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 7 61 79 15 21
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English :
L’événement FÊTE DE FIN D’ÉTÉ Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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