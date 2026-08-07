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AGENDA · Balaruc-les-Bains

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ Balaruc-les-Bains

samedi 5 septembre 2026 · Balaruc-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Rue du Mail
Ville
34540 Balaruc-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Balaruc-les-Bains

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ

Rue du Mail Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Le Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains organisent la soirée de fête de fin d’été. Soirée animée par l’orchestre Goldstar.

Possibilité de restauration sur site.   .

Rue du Mail Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 7 61 79 15 21 

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English :

L’événement FÊTE DE FIN D’ÉTÉ Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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