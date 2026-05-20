TOURNOI DE JOUTES Balaruc-les-Bains
TOURNOI DE JOUTES Balaruc-les-Bains mercredi 12 août 2026.
Balaruc-les-Bains
TOURNOI DE JOUTES
Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
La société des Jouteurs Balarucois organise le tournoi des Balarucois. Tournoi à moteur spécial débutant pour les Balarucois, commerçants, milieu associatif et sponsors.Inscription sur place.. Pas de tenue officielle exigé.
La société des Jouteurs Balarucois organise le tournoi des BalarucoisTournoi à moteur spécial débutant pour les Balarucois, commerçants, milieu associatif et sponsors.Inscription sur place.Pas de tenue officielle exigé. .
Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 74 33 82 18
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English :
The Société des Jouteurs Balarucois organizes the Balarucois Tournament. Special beginners’ motorized tournament for Balarucois residents, shopkeepers, associations and sponsors. No official dress required.
L’événement TOURNOI DE JOUTES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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