Balaruc-les-Bains

TOURNOI DE JOUTES

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La société des Jouteurs Balarucois organise le tournoi des Balarucois. Tournoi à moteur spécial débutant pour les Balarucois, commerçants, milieu associatif et sponsors.Inscription sur place.. Pas de tenue officielle exigé.

La société des Jouteurs Balarucois organise le tournoi des BalarucoisTournoi à moteur spécial débutant pour les Balarucois, commerçants, milieu associatif et sponsors.Inscription sur place.Pas de tenue officielle exigé. .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 74 33 82 18

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English :

The Société des Jouteurs Balarucois organizes the Balarucois Tournament. Special beginners’ motorized tournament for Balarucois residents, shopkeepers, associations and sponsors. No official dress required.

L’événement TOURNOI DE JOUTES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE