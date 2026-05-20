Balaruc-les-Bains

TOURNOI DE JOUTES

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Premier tournoi de la fête de Balaruc. Et ce sont les juniors qui lancent les tournois balarucois avec le critérium des écoles de joutes du bassin de Thau pour les 8 15 ans. .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 74 33 82 18

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L’événement TOURNOI DE JOUTES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE