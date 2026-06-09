TOURNOI DE JOUTES FEMININ ET JUNIOR Balaruc-les-Bains
TOURNOI DE JOUTES FEMININ ET JUNIOR Balaruc-les-Bains jeudi 13 août 2026.
Balaruc-les-Bains
TOURNOI DE JOUTES FEMININ ET JUNIOR
Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Tournoi Féminin et des Juniors
Tournoi Féminin et des Juniors .
Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 46
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English :
Ladies’ and Juniors’ Tournament
L’événement TOURNOI DE JOUTES FEMININ ET JUNIOR Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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