Atelier dessin Médiathèque Bergerac
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Atelier dessin
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Exposition Marcel, Augustin et tous leurs amis L’atelier de Jofenet, illustration et création.
L’atelier de Jofenet est basé à Bergerac, créée en décembre 2025 par l’illustratrice Johanna Fenet. L’activité propose de l’illustration, des créations artistiques mêlant dessin, aquarelle et photo, ainsi que des ateliers créatifs. .
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
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English : Atelier dessin
L’événement Atelier dessin Bergerac a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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