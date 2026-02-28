[Atelier] Dessin de modèle vivant Musée de Dieppe (Château) Dieppe
dimanche 25 octobre 2026 · Musée de Dieppe (Château) · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Atelier] Dessin de modèle vivant
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-12-20 16:30:00
Date(s) :
2026-10-25 2026-12-20
Dans le cadre privilégié du Château, expérimentez une session de dessin autour d’un(e) modèle professionnel. Guidé.e par l’artiste Gaëlle Huchin, au sein d’un groupe restreint, prenez le temps d’aiguiser votre sens de l’observation à la recherche d’une posture, de traits, d’une lumière, d’une atmosphère. Le dialogue entre le regard et le geste nait tant de l’instant présent que de l’émotion ressentie.
Durée 2 heures.
Matériel fourni.
Les participants peuvent ramener leur matériel. Technique sèche uniquement.
Tous niveaux.
Places limitées. À partir de 14 ans.
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99 ou par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr .
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
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English : [Atelier] Dessin de modèle vivant
L’événement [Atelier] Dessin de modèle vivant Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité
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