UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe

[Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe lundi 13 juillet 2026.

Adresse
RDV devant l'Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Dieppe

[Visite guidée] Corsaires et pirates

RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13 16:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-26

Arborant fièrement leur pavillon aux couleurs de la couronne, les corsaires attaquent en toute légalité les vaisseaux ennemis grâce à leur lettre de marque. Pour les pirates insoumis, peu importe la nationalité de la prise ‍☠️

Après avoir rejoint l’équipage, vous vous lancerez ensemble sur les traces du fabuleux trésor des écumeurs de mer, découvrant ainsi de façon ludique le port de Dieppe et son histoire.   .

RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite guidée] Corsaires et pirates

L’événement [Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)