[Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe
[Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe lundi 13 juillet 2026.
Dieppe
[Visite guidée] Corsaires et pirates
RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13 16:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-26
Arborant fièrement leur pavillon aux couleurs de la couronne, les corsaires attaquent en toute légalité les vaisseaux ennemis grâce à leur lettre de marque. Pour les pirates insoumis, peu importe la nationalité de la prise ☠️
Après avoir rejoint l’équipage, vous vous lancerez ensemble sur les traces du fabuleux trésor des écumeurs de mer, découvrant ainsi de façon ludique le port de Dieppe et son histoire. .
RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite guidée] Corsaires et pirates
L’événement [Visite guidée] Corsaires et pirates Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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