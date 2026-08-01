Atelier dessin Camping des Papillons Lalizolle

Informations pratiques

Lalizolle

Atelier dessin

Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Laissez parler votre créativité lors d’un atelier dessin animé par Laura ! Un moment convivial et ludique à partager en famille ou entre amis, au cœur du camping. Ouvert à tous, sur réservation.

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Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 47 contact@campingdespapillons.com

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English :

Let your creativity run wild at a drawing workshop led by Laura! A fun and friendly experience to share with family or friends, right in the heart of the campground. Open to everyone; reservations required.

L’événement Atelier dessin Lalizolle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Val de Sioule