Atelier dessin-peinture Saint-Julien-d’Ance
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Julien-d'Ance
Informations pratiques
Saint-Julien-d’Ance
Atelier dessin-peinture
Mairie Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Venez passer un agréable moment lors de cet atelier de dessin-peinture, une occasion d’échanges et de réalisations pour petits et grands.
Possibilité de prêt de matériel.
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Mairie Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes pierre.julien.ie@wanadoo.fr
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English :
Come enjoy a fun time at this drawing and painting workshop—an opportunity for everyone, young and old, to share ideas and create art.
Materials are available for rent.
L’événement Atelier dessin-peinture Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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