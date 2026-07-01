Informations pratiques

Saint-Julien-d’Ance

Atelier dessin-peinture

Mairie Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Venez passer un agréable moment lors de cet atelier de dessin-peinture, une occasion d’échanges et de réalisations pour petits et grands.

Possibilité de prêt de matériel.

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Mairie Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes pierre.julien.ie@wanadoo.fr

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English :

Come enjoy a fun time at this drawing and painting workshop—an opportunity for everyone, young and old, to share ideas and create art.

Materials are available for rent.

L’événement Atelier dessin-peinture Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay