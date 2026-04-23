Atelier dessin Rêve et Manga Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Atelier dessin Rêve et Manga Espace Kenere, médiathèque Pontivy mercredi 20 mai 2026.
Pontivy
Atelier dessin Rêve et Manga
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Un atelier de pratique artistique organisé en écho à l’exposition Mangas en toutes lettres visible tout le mois de mai.
Kevin Dorival est dessinateur. Il vient de publier A Full Rain Story Tamara un manga sur la confiance en soi. Et propose un atelier tous niveaux de 8 à 16 ans.
Gratuit sur inscription. .
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier dessin Rêve et Manga Pontivy a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Les frontières africaines, le cas du Soudan par Matéo LE LOUER Rue du Général de Gaulle Pontivy 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, lycée agricole Le Gros Chene, Pontivy 1 mai 2026
- L’art dans les chapelles à vélo Parcours orange Pontivy Morbihan 1 mai 2026
- 30. Le Tour de Pontivy Tro pondi Pontivy Morbihan 1 mai 2026
- Circuits Jean Robic N°6 Plouay Pontivy Morbihan 1 mai 2026