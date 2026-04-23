Atelier dessin Rêve et Manga Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pontivy

Atelier dessin Rêve et Manga

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Un atelier de pratique artistique organisé en écho à l’exposition Mangas en toutes lettres visible tout le mois de mai.

Kevin Dorival est dessinateur. Il vient de publier A Full Rain Story Tamara un manga sur la confiance en soi. Et propose un atelier tous niveaux de 8 à 16 ans.

Gratuit sur inscription. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Atelier dessin Rêve et Manga Pontivy a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté