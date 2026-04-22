Atelier dessin Boutique Créativ’Y Thé Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Atelier dessin

Boutique Créativ’Y Thé 10 rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Lâchez prise et exprimez-vous !

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à dessiner dans une ambiance détendue et bienveillante ? Agnès vous attend pour des ateliers dessin ouverts à tous, où chacun peut explorer sa créativité à son rythme ! Découverte des techniques de base (crayons, gommes, feutres, pastels,…).

Conseils personnalisés pour progresser à votre rythme. C’est l’atelier idéal pour se détendre et laisser parler son imagination, rencontrer d’autres passionnés de dessin et repartir avec ses créations et la fierté d’avoir osé !

Sur réservation au 06 10 48 21 69. .

Boutique Créativ’Y Thé 10 rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 48 21 69

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English : Atelier dessin

L’événement Atelier dessin Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Béarn des Gaves