Informations pratiques

Béziers

ATELIER DESSIN UN ZOO AU MUSÉE !

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Apprenez à dessiner les animaux en vous appuyant sur des formes géométriques simples et laissez libre cours à votre créativité !

Ce n’est pas facile de dessiner un animal ! Mais si l’on regarde bien, dans toute forme compliquée, il y a des formes géométriques simples. Partant de ce principe, lapins, chevaux, poissons et autres animaux ne résisteront pas à nos crayons ! Un atelier de dessin ludique pour apprendre à regarder autrement et laisser parler sa créativité. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : ATELIER DESSIN UN ZOO AU MUSÉE !

Learn how to draw animals using simple geometric shapes and let your creativity run wild!

L’événement ATELIER DESSIN UN ZOO AU MUSÉE ! Béziers a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34