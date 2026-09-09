CONFÉRENCE SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE Béziers

Informations pratiques

Béziers

LES LOIS DE LA COURONNE DE FRANCE

29 avenue Camille Saint Saëns Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Découvrez les lois fondamentales de la monarchie française et les règles qui régissaient la succession au trône avant 1791.

Cette conférence propose de redécouvrir les lois fondamentales du Royaume de France, ces grandes règles non écrites qui tenaient lieu de constitution à la monarchie avant 1791. Elle revient notamment sur les principes qui régissaient la succession au trône — hérédité, primogéniture, masculinité et catholicité — ainsi que sur le principe d’inaliénabilité du domaine royal.

Enfin, elle met en lumière la règle de la naturalité, qui définissait l’appartenance au corps politique français et empêchait un étranger d’accéder à la Couronne.

Par Sylvain Fournier, docteur en droit, avocat au barreau de Béziers.

Organisée par la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers. .

29 avenue Camille Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 92

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English : LES LOIS DE LA COURONNE DE FRANCE

A lecture to explore the treasures of our history and gain a better understanding of the heritage that surrounds us.

L’événement LES LOIS DE LA COURONNE DE FRANCE Béziers a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34