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AGENDA · Béziers

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS Béziers

dimanche 6 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
3 Carrefour de l'Hours
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS

3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Les visiteurs pourront profiter d’une journée shopping, ainsi que du dernier jour de la tyrolienne, un dimanche !
À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, les visiteurs pourront profiter d’une journée shopping ainsi que du dernier jour de la tyrolienne.
Horaires des boutiques de 10h à 19h
Horaires des Terrasses jusqu’à 23h   .

3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50  accueil@polygone-beziers.com

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English : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS

Visitors can enjoy a day of shopping, as well as the last day of the zip line—on a Sunday!

L’événement OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34

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