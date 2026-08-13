Informations pratiques

Béziers

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS

3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Les visiteurs pourront profiter d’une journée shopping, ainsi que du dernier jour de la tyrolienne, un dimanche !

À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, les visiteurs pourront profiter d’une journée shopping ainsi que du dernier jour de la tyrolienne.

Horaires des boutiques de 10h à 19h

Horaires des Terrasses jusqu’à 23h .

3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com

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English : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS

Visitors can enjoy a day of shopping, as well as the last day of the zip line—on a Sunday!

L’événement OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34