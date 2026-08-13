OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS Béziers
dimanche 6 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS
3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Les visiteurs pourront profiter d’une journée shopping, ainsi que du dernier jour de la tyrolienne, un dimanche !
À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, les visiteurs pourront profiter d’une journée shopping ainsi que du dernier jour de la tyrolienne.
Horaires des boutiques de 10h à 19h
Horaires des Terrasses jusqu’à 23h .
3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com
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English : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS
Visitors can enjoy a day of shopping, as well as the last day of the zip line—on a Sunday!
L’événement OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU POLYGONE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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