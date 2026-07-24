JAZZ AUX OSTALS ANIA REYNOLDS Béziers
dimanche 23 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
JAZZ AUX OSTALS ANIA REYNOLDS
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Vivez une soirée entre électro, jazz et piano avec Synthotronica, le concert d’Ania Reynolds.
Les Ostals vous invitent à une soirée estivale placée sous le signe de la découverte musicale avec Synthotronica, le projet d’Ania Reynolds, compositrice, instrumentiste et artiste australienne primée, actuellement en tournée en France.
Saxophoniste, pianiste et productrice électronique, elle puise son inspiration au fil de ses voyages à travers le monde. Son univers, mêlant électro, jazz et piano solo, promet une expérience sonore singulière, à la fois envoûtante et immersive.
La soirée se prolongera avec DJ Piroulis, qui prendra le relais aux platines pour faire vibrer le public jusqu’au bout de la nuit. Un rendez-vous estival à partager entre amis, entre concert live et ambiance électro. .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JAZZ AUX OSTALS ANIA REYNOLDS
Enjoy an evening of electronic music, jazz, and piano with Synthotronica, a concert by Ania Reynolds.
L’événement JAZZ AUX OSTALS ANIA REYNOLDS Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- LES ARÈNES DE BÉZIERS Béziers 31 juillet 2026
- SOIRÉE LA BLANCHE BÉZIERS PLAGE Route de Bédarieux Béziers 31 juillet 2026
- VENTE EXCEPTIONNELLE DE TABLEAUX D’ARTISTES Béziers 31 juillet 2026
- CONCERT KLASSIK OPÉRACONTÉ LES NOCES DE FIGARO Béziers 2 août 2026
- LE LINCEUL DE TURIN Béziers 5 août 2026