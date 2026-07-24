Informations pratiques

Béziers

JAZZ AUX OSTALS ANIA REYNOLDS

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Vivez une soirée entre électro, jazz et piano avec Synthotronica, le concert d’Ania Reynolds.

Les Ostals vous invitent à une soirée estivale placée sous le signe de la découverte musicale avec Synthotronica, le projet d’Ania Reynolds, compositrice, instrumentiste et artiste australienne primée, actuellement en tournée en France.

Saxophoniste, pianiste et productrice électronique, elle puise son inspiration au fil de ses voyages à travers le monde. Son univers, mêlant électro, jazz et piano solo, promet une expérience sonore singulière, à la fois envoûtante et immersive.

La soirée se prolongera avec DJ Piroulis, qui prendra le relais aux platines pour faire vibrer le public jusqu’au bout de la nuit. Un rendez-vous estival à partager entre amis, entre concert live et ambiance électro. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : JAZZ AUX OSTALS ANIA REYNOLDS

Enjoy an evening of electronic music, jazz, and piano with Synthotronica, a concert by Ania Reynolds.

L’événement JAZZ AUX OSTALS ANIA REYNOLDS Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34