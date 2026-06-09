Béziers

SOIRÉE À BUENOS AIRES

51 place Saint Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Laissez-vous transporter par la formation Clair-Obscur pour une parenthèse musicale aux accents argentins… et terminez la soirée autour d’un verre de l’amitié.

À l’occasion des 16e Mercredis de l’Été, la Pastorale du Tourisme de Béziers vous invite à une soirée à Buenos Aires , proposée par la formation Clair-Obscur. Un voyage musical aux couleurs argentines, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, suivi d’un verre de l’amitié à partager ensemble. .

51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : SOIRÉE À BUENOS AIRES

Let Clair-Obscur transport you to a musical interlude with an Argentinian accent? and end the evening with a glass of friendship.

L’événement SOIRÉE À BUENOS AIRES Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34