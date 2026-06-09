SOIRÉE À BUENOS AIRES Béziers
SOIRÉE À BUENOS AIRES Béziers mercredi 26 août 2026.
Béziers
SOIRÉE À BUENOS AIRES
51 place Saint Jacques Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Laissez-vous transporter par la formation Clair-Obscur pour une parenthèse musicale aux accents argentins… et terminez la soirée autour d’un verre de l’amitié.
À l’occasion des 16e Mercredis de l’Été, la Pastorale du Tourisme de Béziers vous invite à une soirée à Buenos Aires , proposée par la formation Clair-Obscur. Un voyage musical aux couleurs argentines, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, suivi d’un verre de l’amitié à partager ensemble. .
51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55
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English : SOIRÉE À BUENOS AIRES
Let Clair-Obscur transport you to a musical interlude with an Argentinian accent? and end the evening with a glass of friendship.
L’événement SOIRÉE À BUENOS AIRES Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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