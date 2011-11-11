Béziers

FÊTE JUIVE DE ROCH HACHANA

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’association de la mémoire juive vous invite à partager la fête de Roch Hachana.

La fête de Roch Hachana est l’équivalent pour les juifs de notre nouvel an. L’heure du renouveau, du nouveau départ, c’est une symbolique importante pour chaque culture.

Venez explorer la tradition du Roch Hachana avec l’association de la mémoire juive ! Visite de la synagogue, découverte des écrits religieux et des spécialités culinaires n’attendent que vous. .

19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

The Jewish Memory Association invites you to share in the celebration of Rosh Hashanah.

L’événement FÊTE JUIVE DE ROCH HACHANA Béziers a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34