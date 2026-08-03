VISITE GUIDÉE LES ÉCLUSES DE FONSERANES Béziers
mercredi 9 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VISITE GUIDÉE LES ÉCLUSES DE FONSERANES
rue du Canal Béziers Hérault
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-09-09 2026-10-01
Découvrez les écluses de Fonseranes, chef-d’œuvre du Canal du Midi, entre prouesse technique et panorama exceptionnel.
Plongez au cœur du plus grand chef-d’œuvre du Canal du Midi et venez contempler la majestueuse échelle d’écluses de Fonseranes. Entre prouesse technique spectaculaire et panorama d’exception sur Béziers, laissez-vous raconter l’histoire fascinante de ce site classé à l’UNESCO. .
rue du Canal Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : VISITE GUIDÉE LES ÉCLUSES DE FONSERANES
Discover the Fonseranes Locks, a masterpiece of the Canal du Midi, combining technical ingenuity with exceptional views.
L’événement VISITE GUIDÉE LES ÉCLUSES DE FONSERANES Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34
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