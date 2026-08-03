Informations pratiques

Béziers

VISITE GUIDÉE LES ÉCLUSES DE FONSERANES

rue du Canal Béziers Hérault

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-09-09 2026-10-01

Découvrez les écluses de Fonseranes, chef-d’œuvre du Canal du Midi, entre prouesse technique et panorama exceptionnel.

Plongez au cœur du plus grand chef-d’œuvre du Canal du Midi et venez contempler la majestueuse échelle d’écluses de Fonseranes. Entre prouesse technique spectaculaire et panorama d’exception sur Béziers, laissez-vous raconter l’histoire fascinante de ce site classé à l’UNESCO. .

rue du Canal Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE GUIDÉE LES ÉCLUSES DE FONSERANES

Discover the Fonseranes Locks, a masterpiece of the Canal du Midi, combining technical ingenuity with exceptional views.

L’événement VISITE GUIDÉE LES ÉCLUSES DE FONSERANES Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34