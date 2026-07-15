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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE DE LA 3ÈME MI-TEMPS Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
en bas des allées Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE DE LA 3ÈME MI-TEMPS

en bas des allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12

Le mythique village de la 3ème mi-temps vous attend en musique !
Le mythique village de la 3ème mi-temps vous attend en musique !
Programme détaillé à venir.   .

en bas des allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

The legendary 3%E8me mi-temps village awaits you with music!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 VILLAGE DE LA 3ÈME MI-TEMPS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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