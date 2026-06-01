Atelier: Destination FuturS, MEG, Genève

Atelier: Destination FuturS Dimanche 2 août, 14h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T16:00:00+02:00

Et si nous prenions un temps ensemble pour imaginer des mondes à venir ? Cet atelier est une invitation à contaminer le futur de nos idées et nos envies.

Dans le cadre de l’exposition temporaire, nous souhaitons ouvrir des espaces de réflexion et d’action collective pour les humains, de 8 à 108 ans, accessibles à toutes et tous.

Prochaines date des ateliers dans le cadre des Dimanches du futur:

6 septembre

4 octobre

1er novembre

6 décembre

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229286930531&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Atelier pour imaginer ensemble des futurs possibles. Exposition temporaire. Dès 8 ans avec un-e accompagnant-e. Le dimanche 2 août à 14h.

© MEG