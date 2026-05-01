Atelier détente profonde du système nerveux Parenthèse Holistique Saint-Alban
Atelier détente profonde du système nerveux Parenthèse Holistique Saint-Alban dimanche 10 mai 2026.
Saint-Alban
Atelier détente profonde du système nerveux
Parenthèse Holistique 11B Rue de l’Église Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Organisée par la Fée Védique associée à l’Ecole de Massage Shan’ti Fabienne Goulard
Nous avons allié nos expertises pour créer une bulle de sécurité totale.
– Fabienne vous guidera dans une pratique de Yoga Restauratif des postures douces et immobiles pour libérer les tensions physiques en profondeur.
– Pendant ce temps, Louise viendra à votre rencontre pour vous prodiguer des massages doux et enveloppants. Ce toucher ayurvédique permet de rassurer votre système nerveux et de favoriser un abandon total.
– Nous terminerons par un Yoga Nidra (relaxation guidée) pour intégrer ce calme nouveau, suivi d’une infusion ayurvédique réconfortante.
Le résultat Vous repartez avec un mental apaisé, un corps qui flotte et une énergie vitalisée.
Attention Pour garantir la qualité de notre accompagnement et préserver ce cocon d’intimité, nous limitons l’atelier à 10 places seulement.
Inscription par téléphone .
Parenthèse Holistique 11B Rue de l’Église Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 90 98 27
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English :
L’événement Atelier détente profonde du système nerveux Saint-Alban a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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