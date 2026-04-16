Saint-Junien

Atelier Développer son activité commerciale de l’idée aux premières actions concrètes

13 Rue Thomas Edison Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 09:00:00

fin : 2026-05-07 11:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Passez de l’envie d’entreprendre à l’action ! Cet atelier dynamique vous guide pas à pas pour structurer et lancer votre activité commerciale. De l’émergence de votre idée à la mise en place de vos premières actions concrètes, vous bénéficierez de conseils pratiques, d’outils simples et d’échanges enrichissants. Clarifiez votre projet, identifiez vos clients, définissez votre offre et repartez avec un plan d’action clair et motivant. Que vous soyez en phase de réflexion ou prêt à démarrer, cet atelier convivial est l’occasion idéale pour booster votre projet et gagner en confiance. Un vrai coup d’accélérateur pour transformer vos ambitions en réalité ! .

13 Rue Thomas Edison Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine accueil@polavenir-stjunien.fr

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English : Atelier Développer son activité commerciale de l’idée aux premières actions concrètes

L’événement Atelier Développer son activité commerciale de l’idée aux premières actions concrètes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin