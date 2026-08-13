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AGENDA · Réaumur

Atelier Deviens savant Manoir des Sciences Réaumur

mercredi 21 octobre 2026 · Manoir des Sciences · Réaumur

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Manoir des Sciences
Adresse
8 rue Ferchault
Ville
85700 Réaumur
Département
Vendée
Tarif
5 5

Réaumur

Atelier Deviens savant

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Le Manoir des Sciences propose des ateliers ludiques pour les scientifiques en herbe !
Accompagnés d’un médiateur, les enfants auront l’occasion de réaliser des expériences surprenantes et découvriront les secrets de la science tout en s’amusant.

Pour les enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation, nombre de places limité.   .

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 

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English :

The Manoir des Sciences offers fun workshops for budding scientists!

L’événement Atelier Deviens savant Réaumur a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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