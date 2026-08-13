Atelier Deviens savant Manoir des Sciences Réaumur
mercredi 21 octobre 2026 · Manoir des Sciences · Réaumur
Informations pratiques
Réaumur
Atelier Deviens savant
Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 16:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Le Manoir des Sciences propose des ateliers ludiques pour les scientifiques en herbe !
Accompagnés d’un médiateur, les enfants auront l’occasion de réaliser des expériences surprenantes et découvriront les secrets de la science tout en s’amusant.
Pour les enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation, nombre de places limité. .
Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Manoir des Sciences offers fun workshops for budding scientists!
L’événement Atelier Deviens savant Réaumur a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Réaumur (Vendée)
- Nuit de la chauve-souris Réaumur 29 août 2026
- Soirée astronomie Réaumur 4 septembre 2026
- Spectacle Ensorcelarium Manoir des Sciences Réaumur 27 octobre 2026