Informations pratiques

Dompierre-sur-Besbre

Atelier d’illustration

Rue Dom. Chautard Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Atelier d’illustration de Clarisse LOCHAMAN

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Rue Dom. Chautard Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr

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English :

Illustration Workshop by Clarisse LOCHAMAN

L’événement Atelier d’illustration Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire