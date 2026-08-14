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AGENDA · Dompierre-sur-Besbre

Atelier d’illustration Dompierre-sur-Besbre

mercredi 21 octobre 2026 · Dompierre-sur-Besbre

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Adresse
Rue Dom. Chautard
Ville
03290 Dompierre-sur-Besbre
Département
Allier
Tarif

Dompierre-sur-Besbre

Atelier d’illustration

Rue Dom. Chautard Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Atelier d’illustration de Clarisse LOCHAMAN
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Rue Dom. Chautard Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99  contact@interco-abl.fr

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English :

Illustration Workshop by Clarisse LOCHAMAN

L’événement Atelier d’illustration Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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