Théâtre Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
Théâtre Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre dimanche 11 octobre 2026.
Théâtre
Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Pièce de théâtre, organisée par le comité des fêtes de Dompierre. Buvette.
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Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr
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English :
Play, organized by the Dompierre festival committee. Refreshments.
L’événement Théâtre Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire