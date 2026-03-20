Théâtre Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

Théâtre

Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Pièce de théâtre, organisée par le comité des fêtes de Dompierre. Buvette.

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Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr

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English :

Play, organized by the Dompierre festival committee. Refreshments.

L’événement Théâtre Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire