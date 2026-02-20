14e BOURSE COLLECTIONS Jouets et Miniatures Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
14e BOURSE COLLECTIONS Jouets et Miniatures Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre dimanche 29 novembre 2026.
14e BOURSE COLLECTIONS Jouets et Miniatures
Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
14e BOURSE COLLECTIONS Jouets et Miniatures
le dimanche 29 novembre 2026
organisée par le Rétro Mobile Club Dompierrois
Salle Laurent Grillet
10 € la table
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe]
.
Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 95 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
14th COLLECTIONS BOURSE Toys and Miniatures
sunday, November 29, 2026
organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois
Salle Laurent Grillet
10 ? per table
les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] [Flea markets in Saône et Loire, Burgundy and the surrounding area
L’événement 14e BOURSE COLLECTIONS Jouets et Miniatures Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire