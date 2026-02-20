14e BOURSE COLLECTIONS Jouets et Miniatures Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

14e BOURSE COLLECTIONS Jouets et Miniatures

le dimanche 29 novembre 2026

organisée par le Rétro Mobile Club Dompierrois



10 € la table



Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 95 05

English :

14th COLLECTIONS BOURSE Toys and Miniatures

sunday, November 29, 2026

organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois



10 ? per table



