14e BOURSE COLLECTIONS Jouets et Miniatures Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre dimanche 29 novembre 2026.

Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier

le dimanche 29 novembre 2026
organisée par le Rétro Mobile Club Dompierrois

Salle Laurent Grillet
10 € la table

Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 95 05 

English :

14th COLLECTIONS BOURSE Toys and Miniatures
sunday, November 29, 2026
organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois

Salle Laurent Grillet
10 ? per table

