Fête de la musique Place des trois platanes Dompierre-sur-Besbre
Fête de la musique Place des trois platanes Dompierre-sur-Besbre dimanche 21 juin 2026.
Dompierre-sur-Besbre
Fête de la musique
Place des trois platanes Halle Boudeville Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique organisée par Dompierre Portugal
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Place des trois platanes Halle Boudeville Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 29 01 19 dompierre.portugal03@gmail.com
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English :
Music festival organized by Dompierre Portugal
L’événement Fête de la musique Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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