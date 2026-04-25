Fête de la musique Place des trois platanes Dompierre-sur-Besbre

Dompierre-sur-Besbre

Fête de la musique

Place des trois platanes Halle Boudeville Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique organisée par Dompierre Portugal

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Place des trois platanes Halle Boudeville Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 29 01 19 dompierre.portugal03@gmail.com

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English :

Music festival organized by Dompierre Portugal

L’événement Fête de la musique Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire