Concert « La forêt, la Nuit, l’Amour », Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre, Dompierre-sur-Besbre

Concert « La forêt, la Nuit, l’Amour » Samedi 6 juin, 19h00 Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Apportez une couverture si envie de s’asseoir par terre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:15:00+02:00

Concert « La Forêt, La Nuit, L’Amour »

Chansons de tous les temps – air de cour, mélodie, chanson-composition

« La Forêt, La Nuit », L’Amour est un concert acoustique en duo guitare et voix mêlant les thèmes de la forêt, l’amour et la nuit à travers le prisme de la poésie et de la musique. Le programme se compose de chansons de tous les temps : airs de cour baroques, mélodies romantiques et modernes, variétés françaises, pièces pour guitare classique ainsi que des compositions originales d’Amandine Bontemps.

Par la Compagnie Daïdaïne

Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre rue du Champ de Foire 03290 dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0630526078 https://www.lecaquetoire.com/ Agréable lieu de promenade qui rejoint le plan d’eau des Percières (aire de pique-nique, de jeux pour enfants, city stade, parcours santé…).

On y trouve de nombreuses essences d’arbres d’ornement (chêne, frêne, noisetier, bouleau…), d’arbustes de terre de bruyère (rhododendron, azalée, bruyère, fougère, érable japonais…) et d’arbustes divers (bambous, weigélia, céanothe, cyprès de Ceylan…).

À cela s’ajoutent des massifs de rosiers paysagers et pleureurs qui explosent de 1 000 couleurs et de nombreuses plantes vivaces. Sur les murs de la « Guinguette », une fresque monumentale autour du thème du « jardin enchanté » a été réalisée par trois jeunes artistes graffiteurs.

ouverture

Toute l’année, tous les jours. Accès libre. Parking côté champ de foire et parking de la Maison France Service (recommandé pour les personnes à mobilité réduite).

Concert « La Forêt, La Nuit, L’Amour »

©ciedaïdaïne