Bain sonore par Christophe Nedelec, Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre, Dompierre-sur-Besbre

Bain sonore par Christophe Nedelec Dimanche 7 juin, 17h00 Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Apportez une couverture pour vous allonger au sol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Voyage sonore – Concert de gongs et bols chantants

Venez vivre une expérience immersive grâce aux vibrations des gongs et bols chantants de Christophe Nedelec. Plus qu’un concert, il s’agit d’une vivance vibratoire et émotionnelle très puissante.

Apportez une couverture pour vous allonger au sol et fermer les yeux pour entrer en état méditatif. Des chaises seront également prévues pour ceux qui ne souhaitent pas s’allonger.

A la Roseraie dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins. Repli au dojo de Dompierre (Espace Chambon entre le gymnase du collège et la Maison de Santé).

Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre rue du Champ de Foire 03290 dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0630526078 https://www.lecaquetoire.com/ Agréable lieu de promenade qui rejoint le plan d’eau des Percières (aire de pique-nique, de jeux pour enfants, city stade, parcours santé…).

On y trouve de nombreuses essences d’arbres d’ornement (chêne, frêne, noisetier, bouleau…), d’arbustes de terre de bruyère (rhododendron, azalée, bruyère, fougère, érable japonais…) et d’arbustes divers (bambous, weigélia, céanothe, cyprès de Ceylan…).

À cela s’ajoutent des massifs de rosiers paysagers et pleureurs qui explosent de 1 000 couleurs et de nombreuses plantes vivaces. Sur les murs de la « Guinguette », une fresque monumentale autour du thème du « jardin enchanté » a été réalisée par trois jeunes artistes graffiteurs.

ouverture

Toute l’année, tous les jours. Accès libre. Parking côté champ de foire et parking de la Maison France Service (recommandé pour les personnes à mobilité réduite).

Voyage sonore – Concert de gongs et bols chantants

Christophe Nedelec