Spectacle « L’apprenti », Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre, Dompierre-sur-Besbre

Spectacle « L’apprenti » Dimanche 7 juin, 15h00 Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Apportez une couverture si envie de s’asseoir par terre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Théâtre « L’apprenti »

Texte de Daniel Keene & mise en lecture de Sébastien Bournac (nouvel artiste-directeur du CDN de Monluçon Le Théâtre des Ilets)

Résumé : Quel gosse n’a pas un jour rêvé de remplacer ses parents parce qu’il estime que les siens ne sont pas assez bien ? L’Apprenti est l’histoire farfelue d’une rencontre entre Julien, gamin culotté et impertinent à la recherche d’un père idéal, et Pascal, la quarantaine solitaire et grand amateur de mots croisés… Loin des clichés, Daniel Keene décrit avec légèreté et délicatesse cette relation qui se tisse au fil des mois, dans une fable qui réenchante le monde et pourrait bien être une définition de l’amour. (1h • dès 10 ans)

A la Roseraie dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins

Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre rue du Champ de Foire 03290 dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0630526078 https://www.lecaquetoire.com/ Agréable lieu de promenade qui rejoint le plan d’eau des Percières (aire de pique-nique, de jeux pour enfants, city stade, parcours santé…).

On y trouve de nombreuses essences d’arbres d’ornement (chêne, frêne, noisetier, bouleau…), d’arbustes de terre de bruyère (rhododendron, azalée, bruyère, fougère, érable japonais…) et d’arbustes divers (bambous, weigélia, céanothe, cyprès de Ceylan…).

À cela s’ajoutent des massifs de rosiers paysagers et pleureurs qui explosent de 1 000 couleurs et de nombreuses plantes vivaces. Sur les murs de la « Guinguette », une fresque monumentale autour du thème du « jardin enchanté » a été réalisée par trois jeunes artistes graffiteurs.

ouverture

Toute l’année, tous les jours. Accès libre. Parking côté champ de foire et parking de la Maison France Service (recommandé pour les personnes à mobilité réduite).

Théâtre « L’apprenti »

Théâtre des Ilets