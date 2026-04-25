Concours de pétanque Place des trois platanes Dompierre-sur-Besbre

Dompierre-sur-Besbre

Concours de pétanque

Place des trois platanes Halle Boudeville Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-07

Concours de pétanque organisé par la pétanque Dompierroise

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Place des trois platanes Halle Boudeville Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 08 78 11 chenuetrobert@orange.fr

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English :

Petanque competition organized by the pétanque Dompierroise

L’événement Concours de pétanque Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire