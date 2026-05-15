Dompierre-sur-Besbre

Animations Arkéocité

office de tourisme de dompierre Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5€/enfant de 6 à 12ans/atelier de 45 minutes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Ateliers de fouilles archéologiques, mosaïques, poteries… pour les enfants de 6 à 12 ans (sur réservation).

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office de tourisme de dompierre Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

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English :

Workshops on archaeological digs, mosaics, pottery… for children aged 6 to 12 (booking required).

L’événement Animations Arkéocité Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire