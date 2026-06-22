Stabathon Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre
Stabathon Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre vendredi 10 juillet 2026.
Dompierre-sur-Besbre
Stabathon
Route de Vichy Cinéma René Fallet et Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif habituel pour un seul film puis 35€pour le pass samedi et 45€ pour le pass Week end
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-12 07:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Premier festival dédié aux slashers et franchises de slashers en France.
4ème édition du 10 au 12 juillet 2026
Ça va slasher!
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Route de Vichy Cinéma René Fallet et Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
France’s first festival dedicated to slashers and slasher franchises.
4th edition, July 10-12, 2026
Ça va slasher!
L’événement Stabathon Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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