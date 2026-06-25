Visite découverte Fondation Le Pal Nature Le PAL Parc d’attractions et animalier Dompierre-sur-Besbre

Informations pratiques

Dompierre-sur-Besbre

Visite découverte Fondation Le Pal Nature

Le PAL Parc d’attractions et animalier CS 60001 Saint-Pourçain-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

De 5 à 8€/personne et 12€/personne pour la location de vélo à partir de 15h30 à l’Office de Tourisme de Dompierre-sur-Besbre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:00:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Visite découverte avec la Fondation Le PAL Nature par OFFICE DE TOURISME ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE.

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Le PAL Parc d’attractions et animalier CS 60001 Saint-Pourçain-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

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English :

Discovery Tour with the Le PAL Nature Foundation, organized by the ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE TOURISM OFFICE.

L’événement Visite découverte Fondation Le Pal Nature Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire