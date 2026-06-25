Visite découverte Fondation Le Pal Nature Le PAL Parc d’attractions et animalier Dompierre-sur-Besbre
mardi 28 juillet 2026 · Le PAL Parc d'attractions et animalier · Dompierre-sur-Besbre
Informations pratiques
Dompierre-sur-Besbre
Visite découverte Fondation Le Pal Nature
Le PAL Parc d’attractions et animalier CS 60001 Saint-Pourçain-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
De 5 à 8€/personne et 12€/personne pour la location de vélo à partir de 15h30 à l’Office de Tourisme de Dompierre-sur-Besbre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Visite découverte avec la Fondation Le PAL Nature par OFFICE DE TOURISME ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE.
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Le PAL Parc d’attractions et animalier CS 60001 Saint-Pourçain-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Discovery Tour with the Le PAL Nature Foundation, organized by the ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE TOURISM OFFICE.
L’événement Visite découverte Fondation Le Pal Nature Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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