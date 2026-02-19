Brocante

Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Brocante organisée par le comité des fêtes de Dompierre sur Besbre.

.

Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 27 15 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Dompierre sur Besbre festival committee.

L’événement Brocante Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire