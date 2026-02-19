Brocante Dompierre-sur-Besbre
Brocante Dompierre-sur-Besbre dimanche 26 juillet 2026.
Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
2026-07-26
Brocante organisée par le comité des fêtes de Dompierre sur Besbre.
Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 27 15 74
English :
Flea market organized by the Dompierre sur Besbre festival committee.
L’événement Brocante Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire