Festi’Domp Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre
Festi’Domp Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre samedi 18 juillet 2026.
Dompierre-sur-Besbre
Festi’Domp
Parc de la Roseraie La Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
12ème édition de Festi’Domp au parc de la Roseraie !
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Parc de la Roseraie La Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 62 40 04 festidomp@hotmail.fr
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English :
12th Festi’Domp in Roseraie Park!
L’événement Festi’Domp Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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