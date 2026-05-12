Festi’Domp Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre

Dompierre-sur-Besbre

Festi’Domp

Parc de la Roseraie La Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

12ème édition de Festi’Domp au parc de la Roseraie !

.

Parc de la Roseraie La Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 62 40 04 festidomp@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12th Festi’Domp in Roseraie Park!

L’événement Festi’Domp Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire