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AGENDA · Dompierre-sur-Besbre

Concours de pétanque Dompierre-sur-Besbre

samedi 1 août 2026 · Dompierre-sur-Besbre

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Terrrain Bernard-Chenuet
Ville
03290 Dompierre-sur-Besbre
Département
Allier
Tarif

Dompierre-sur-Besbre

Concours de pétanque

Terrrain Bernard-Chenuet Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concours de pétanque départemental
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Terrrain Bernard-Chenuet Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 08 78 11  chenuetrobert@orange.fr

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English :

Departmental Pétanque Tournament

L’événement Concours de pétanque Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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