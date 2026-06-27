AGENDA · Dompierre-sur-Besbre
Concours de pétanque Dompierre-sur-Besbre
samedi 1 août 2026 · Dompierre-sur-Besbre
Informations pratiques
Dompierre-sur-Besbre
Concours de pétanque
Terrrain Bernard-Chenuet Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concours de pétanque départemental
.
Terrrain Bernard-Chenuet Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 08 78 11 chenuetrobert@orange.fr
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English :
Departmental Pétanque Tournament
L’événement Concours de pétanque Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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