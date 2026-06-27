Informations pratiques

Dompierre-sur-Besbre

Concours de pétanque

Terrrain Bernard-Chenuet Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concours de pétanque départemental

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Terrrain Bernard-Chenuet Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 08 78 11 chenuetrobert@orange.fr

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English :

Departmental Pétanque Tournament

L’événement Concours de pétanque Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire