Location de vélo à assistance électrique DOMPIERRE Office de Tourisme Dompierre-sur-Besbre

Dompierre-sur-Besbre

Location de vélo à assistance électrique DOMPIERRE

Office de Tourisme 145 Grande Rue, Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20€/personne à la journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Enfourchez votre vélo à assistance électrique et pédalez sans efforts !

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Office de Tourisme 145 Grande Rue, Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

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English :

Get on your electric bike and pedal effortlessly!

L’événement Location de vélo à assistance électrique DOMPIERRE Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire