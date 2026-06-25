Balade découverte de Dompierre-sur-Besbre Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire Dompierre-sur-Besbre mardi 7 juillet 2026.

Dompierre-sur-Besbre

Balade découverte de Dompierre-sur-Besbre

Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire 145 Gr Grande Rue Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8€/pers de 17h30 à 19h30

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Balade découverte de Dompierre-sur-Besbre en vélo à assistance électrique organisé par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire.

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Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire 145 Gr Grande Rue Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

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English :

A discovery tour of Dompierre-sur-Besbre by electric-assist bike, organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office.

L’événement Balade découverte de Dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire