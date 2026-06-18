Marché de l’apprentissage rue des rues Dompierre-sur-Besbre
Marché de l’apprentissage rue des rues Dompierre-sur-Besbre mercredi 1 juillet 2026.
Dompierre-sur-Besbre
Marché de l’apprentissage
rue des rues Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 13:30:00
fin : 2026-07-01 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Marché de l’apprentissage organisé par Mission locale Moulins et sa région
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rue des rues Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 22 espace.jeunes.moulins@wanadoo.fr
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English :
Apprenticeship Fair organized by Mission Locale Moulins and the surrounding region
L’événement Marché de l’apprentissage Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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