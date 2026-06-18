Marché de l’apprentissage rue des rues Dompierre-sur-Besbre mercredi 1 juillet 2026.

Dompierre-sur-Besbre

Marché de l’apprentissage

rue des rues Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 13:30:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Marché de l’apprentissage organisé par Mission locale Moulins et sa région

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rue des rues Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 22 espace.jeunes.moulins@wanadoo.fr

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English :

Apprenticeship Fair organized by Mission Locale Moulins and the surrounding region

L’événement Marché de l’apprentissage Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire